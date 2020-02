Wendler reist problemlos in Deutschland ein

Michael Wendler, bekannter Sänger an der Playa de Palma, ist ohne Probleme nach Deutschland eingereist, obwohl gegen ihn ein Vollstreckungsauftrag des Finanzamtes Wesel vorliegt. Zollbeamte unterließen es nach Medienberichten am Sonntagmorgen am Flughafen Düsseldorf, die Pfändung auszuführen. Es geht um eine Steuerrückzahlung in sechsstelliger Höhe aus dem Jahr 2015.

Wendler war mit seiner 19-jährigen Freundin Laura Müller aus den USA gekommen. Letztere macht bei der TV-Sendung "Let's Dance" mit.

Die „Bild“-Zeitung zitierte einen Augenzeugen mit den Worten: „Wendler verließ unbehelligt den Flughafen.“ Ein namentlich nicht genannter Zollbeamter sagte der Zeitung zudem: „Die Kollegen am Flughafen haben offensichtlich geschlafen. Das kann man nicht anders sagen.“

Der 47-jährige Wendler ist in der Hochsaison an der Playa de Palma regelmäßig als Schlagersänger aktiv. (it)