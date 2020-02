TV-Tipp für Kinder: KiKA zeigt Piratenfahrt in Spanien

„Checker Tobi” ist eine Wissensendung für Kinder mit Tobi Krell. Am Samstag, 22. Februar, geht der Moderator um 7.50 Uhr im Kinderkanal Kika auf weite Reise.

Bei „Piraten” denkt Tobi sofort an Totenkopf-Flaggen, riesige Goldschätze und finstere Gestalten, die mit ihren Schiffen die Weltmeere unsicher gemacht haben. Ob das Piratenleben wirklich so aussah wie in Tobis Vorstellung?

Das will Tobi in dieser Folge checken. Dafür ist er nach Spanien gereist, weil hier der Nachbau eines Segelschiffs liegt, wie es vor über 500 Jahren über die Meere gesegelt ist. Gemeinsam mit Historiker Eberhardt und zehn waschechten Seemännern sticht Tobi in See, um am eigenen Leib herauszufinden, wie die Piraten damals gelebt haben.

Auf hoher See klärt Tobi auch, ob die Seeräuber wirklich Augenklappen trugen ...