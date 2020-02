Der Wendler und Laura: Neue Doku mit pikanten Details

Seit diesem Freitag, 21. Februar, ist bei RTL Now die neue Doku über Mallorca-Sänger Michael Wendler (47) und seine junge Freundin Laura (19) zu sehen. In der Reihe mit dem Titel "Laura und der Wendler – total verliebt in Amerika" sollen auch einige pikante Details über das Leben des Promi-Paars ans Tageslicht kommen.

Wie der "Express" schreibt, stellt Laura gleich zu Beginn der ersten Folge der neuen Dokusoap klar: Für die Erziehung der 17-jährigen Adeline, der gemeinsamen Tochter vom Wendler und der diesjährigen „Dschungelcamp“-Kandidatin Claudia Norberg, ist sie nicht zuständig. Vielmehr fühle sie sich wie eine Schwester.

Tochter Adeline verrät indes, dass jeder der drei seine ganz eigenen Aufgaben im Haushalt zu erledigen hat. Laura kümmere sich zum Beispiel um die Wäsche, und da scheint einiges anzufallen. Der Wendler dusche mehrfach täglich und so komme dann so einiges zusammen.

Und Freundin Laura hat auch eine ganz eigene Meinung zum Thema Ehe und Kinder: „Ja, Micha muss nochmal ran, würde ich sagen", so die Influencerin, die ab heute Abend um 20.15 Uhr auch bei Let's Dance zu sehen sein wird. Und weiter: "Ich bin jetzt 19 und ich finde, es ist das perfekte Alter um zu heiraten. Warum nicht?" (red)