Daniela Büchner bekommt deutsche Bar-Konkurrenz

Mallorca-Wirtin Daniela Büchner bekommt im heimischen Cala Millor deutsche Bar-Konkurrenz. "Big-Brother"-Star Sabrina Lange eröffnet mit dem Patenonkel eines Sohns der 42-jährigen "Fanetería"-Betreiberin in guter Strandlage ein Lokal. Der Mann namens Markus erzählte dies dem People-Magazin "Closer" und fügte hinzu, dass bald alles unterschrieben werde.

„Es war schon immer ein Traum von mir, ein Lokal in Cala Millor zu eröffnen“, so der Patenonkel. „Als die Idee entstand, waren wir beide sofort Feuer und Flamme und haben uns in die Arbeit gestürzt.“

Er selbst verfügt über langjährige Gastronomie-Erfahrung und betreibt als Schausteller einen Crêpes-Stand. „Unser Konzept ist ein Pommes-Restaurant der etwas anderen Art. Pommes mit Champignons, Knoblauch, verschiedenste Soßen – alles, was das Fast-Food-Herz begehrt.“

Büchners Lokal "Fanetería" befindet sich allerdings im Innern des eher unansehnlichen Ortes. (it)