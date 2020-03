Drews kündigt Jubiläums-Album zum Geburtstag an

Das Mallorca-Urgestein Jürgen Drews will nach seinem schon bald anstehenden 75. Geburtstag ein neues Album auf den Markt werfen. „Ich bin schon ganz aufgeregt", verriet der in Santa Ponça mit einem eigenen Restaurant vertretene Schlagersänger auf Facebook.

"Dieses Jahr ist für mich ja doch ein ganz besonderes Jahr", fügte er hinzu. "Ich feiere einen für mich besonderen Geburtstag und natürlich wird es dazu auch ein ganz besonderes Jubiläumsalbum geben." Im Juni solle es soweit sein.

Jürgen Drews war im Jahr 1976 durch seinen Song "Ein Bett im Kornfeld" berühmt geworden und tritt noch heute regelmäßig in Lokalen wie dem Mega-Park an der Playa de Palma auf. Auch unter jungen Leuten hat er noch immer viele Fans. (it)