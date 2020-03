Schweiger unterstützt Naidoo in Fremdenhass-Debatte

Mallorca hat eine lebendige Oldtimer-Szene, an der auch zahlreiche deutsche Fans klassischer Automobile teilhaben. Neben vielen regelmäßigen Treffs der heimischen Clubs ist die „Rally Clásico” ein Fixpunkt im Jahreskalender. Es handelt sich bereits um die 16. Auflage des Motorsport-Events mit internationaler Beteiligung. In diesem Jahr ist erneut Puerto Portals der Ort, wo Liebhaber schöner alter Autos am