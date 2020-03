Diesmal um 20 Uhr: Ganz Mallorca klatschte Beifall - gegen Corona

Foto: as

Beifall, wie er in einer ganz unscheinbaren Wohnstraße in Palma erklang. Foto: as

Damit auch jüngere Kinder es miterleben können, ist das kollektive Klatschen auf Mallorca gegen das Coronavirus diesmal bereits um 20 Uhr erklungen. Der Gemeinschaftsevent der Bürgerinnen und Bürger auf ihren Balkons, Dachterrassen und an den Fenstern ihrer Wohnungen war im Vergleich zum Debüt am Samstag um zwei Stunden vorverlegt worden. Mit dem minutenlangen Beifall soll den medizinischen Mitarbeiter in ihrem Einsatz gegen die Pandemie Dank erwiesen werden.

Im Hafen von Palma tuteten auch einzelne Schiffe und Boote mit. Diesmal bezog sich die Dankbekundung auch auf das Personal in den Supermärkten, die am Sonntag extra geöffnet hatten, sowie auf die Mitarbeiter der Reinigungsbetriebe.

Aufgerufen zu dieser Aktion hatte am Samstag ein viral gewordener Appell in den sozialen Netzwerken. Er forderte die Bürger auf, um zehn Uhr abends auf die Balkone und Dachterrassen zu treten und laut zu klatschen, als Zeichen des Danks für den Einsatz der Ärzte, Sanitäter, Krankenschwestern, Pfleger und Helfer. (as)