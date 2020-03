Mallorca-Tenor singt für Coronavirus-Personal

Abend für Abend füllen sich auf Mallorca die Balkons der Wohnungen. Die Menschen klatschen und zollen so der Arbeit von Ärzten und anderem medizinischem Personal in Zeiten des Coronavirus Tribut. Ein Mann nutzt ein anderes Mittel: Antoni Lliteres lässt seine Stimme erklingen und singt zum Sonnenuntergang "O Sole Mio".

Lliteres ist von Beruf Opernsänger. Der Mallorquiner stammt aus Artà, hat aber auch eine Wohnung in Palmas Stadtteil Es Forti. Dort ist der Tenor zu hören und Hunderte Nachbarn finden's gut.

Lliteres hat die Idee von italienischen Kollegen übernommen. "Es hat mich viel Überwindung gekostet", meint der Sänger. "Ich habe schon in Madrid gesungen, in Barcelona, den USA, in Italien und Frankreich, aber nie war ich so nervös."