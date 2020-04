Wegen Ausgangssperre: Expedition im eigenen Garten

Der dritte Sonntag mit Ausgangssperre auf Mallorca - und das im Frühling bei Sonnenschein, blauem Himmel und einer Insel, die derzeit in voller Blüte steht. Doch wenn nicht in freier Natur flaniert werden darf, muss eben der eigene Garten zur Spielwiese werden, dachte sich ein treuer MM-Leser, der nicht genannt werden möchte, und nutzte seinen Hinterhof-Patio in Palma für eine Erkundungssafari.

Der Gartenfreund lichtete alle Blumen und Blüten ab, die derzeit Farbe und Freude auf den wenigen Quadratmetern verbreiten. Die photographische Ausbeute sandte er an die MM-Redaktion, "zum Teilen mit anderen, die in diesen Tagen wegen der Coronakrise ebenfalls nicht zum Wandern in die herrliche Landschaft der Insel aufbrechen können".

Vor blauem Himmel ranken die jungen Triebe des Weinstocks.

Margeriten, in diesem Fall lila.

Weiße Calas, besucht von einem Rosenkäfer.

Rote Blume. Name? Unklar. Die ist von ganz alleine gekommen. Windsaat ...

Lila Mauerpfeffer, ein genügsames Kraut, das selbst in Steinritzen wächst.

Noch eine Korbblüter. Wieder Margeriten? Oder heißen die anders?

Winzige lila Blüten wilder Malven, die wie Unkraut wuchern.

Eine Tomate, die den Winter überstanden hat, färbt sich allmählich rot.

Die letzten Blüten der Montbretien, für die es bald zu warm wird.

Bougainvillea, steht in den Startlöchern, um bald in die Vollen zu gehen.

Ehrenpreis: Winzige blaue Blütenblätter zwischen Grashalmen.

Kappuzinerkresse, lecker-pikant, die Blüten und die jungen Blätter.

Zum Abschluss eine winzige Rosenblüte, leider schon etwas windzerzaust ...