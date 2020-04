Nachbar auf Mallorca hält Sadomaso-Sex für Schlägerei

Es war tatsächlich nicht das, wonach es aussah. Bei weitem nicht. Ein Nachbar in Palma de Mallorca erhielt Einblicke in ein ungewöhnliches Treiben, das sich hinter der Fensterscheibe der anderen Anwohner abzeichnete. Dort waren zwei Männer offenbar damit beschäftigt, sich gegenseitig massiv zu verprügeln. Also rief der Nachbar die Polizei, die rasch herbeigeeilt kam.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die beiden Männer sich einvernehmlich mit sadomasochistischen Sexpraktiken die Ausgangssperre erträglich machten. Von daher war für die Polzeibeamten alles in Ordnung.

Und dennoch nahmen sie einen der Männer mit auf die Wache. Denn bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. (as)