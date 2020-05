Kurioser Corona-Schutzanzug zum Ausgehen auf Mallorca verfügbar

Wenn das soziale Leben auf Mallorca bald wieder anlaufen soll, werden Unternehmer bereits kreativ, um die breite Masse zu schützen. Die im spanischen Zaragoza gegründete Firma Production Club hat nun einen Party-Anzug erfunden.

Der bunte Micrashell-Anzug soll bei Konzerten, in Diskotheken oder bei Musikfestivals den Träger vor einer Ansteckung mit Covid-19 schützen. Er kommt mit einer Hybridmaske daher, ist luftdicht und soll sogar seine Farbe ändern können. Das abriebfeste Gewebe soll sich laut der Erfinder leicht desinfizieren lassen.

Der Anzug in verschiedenen Größen ist in mehrere Teile unterteilt, sodass man etwa beim Toilettengang nicht alles ausziehen muss. Es gibt zwei Spender, einen für Getränke und einen für E-Zigaretten. Der smarte Anzug warnt per Handy, ob die Trink- oder Rauchdüsen sauber sind. Außerdem verfügt es über zwei Lithium-Batterien zum Aufladen des Mobiltelefons und sogar über eine Selfie-Kamera. (dise)