TV-Tipp: Der deutsche Popstar von Mallorca

Vox beleuchtet am Dienstag, 12. Mai, um 22.10 Uhr das Leben eines deutschen Musikers, der auf Mallorca groß geworden ist – in der „Nico-Santos-Story”.

Strahlemann, Musiktalent, Sohn eines Werbestars – es gibt in der Öffentlichkeit nur ein vages Bild von Nico Santos, der am 7. Januar 1993 als Nico Wellenbrink in Bremen geboren wurde. Annie Hofmann trifft ihn in einem Set voller Fotos zu einem persönlichen Interview. Außerdem begleitet Vox Nico in sein Heimatdorf auf Mallorca und ist zu Besuch auf der Finca, wo Nico – wie er selbst sagt – eine „Bilderbuchkindheit” hatte.

Der heutige Popstar kam im Alter von einem Jahr mit seinen Eltern nach Es Capdellà und wuchs auf Mallorca auf. Er ist der Sohn von Egon Wellenbrink, der vor Jahrzehnten als Werbefigur „Melitta-Mann” bekannt wurde. Vor allem aber ist Egon Musiker. Und auch seine Frau Lisa, Nicos Mutter, spielte in Bands. War also irgendwie abzusehen, was aus dem Jungen wird ...

Nico hatte 2018 mit „Rooftop” einen der Radiohits des Jahres, dann wurde sein Duett „Better” (zusammen mit Lena Meyer-Landrut) zum Dauerbrenner in den Charts. Der 27-Jährige lebt in Berlin und ist als Songwriter und Produzent auch hinter den Kulissen sehr aktiv und erfolgreich.