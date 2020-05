Schweini erst auf Mallorca am Strand, dann bei der Sportschau

Der mit Mallorca stark verbundene ehemalige deutsche Fußballstar Bastian Schweinsteiger hat am Wochenende sein Debüt als Fußball-Kommentator der ARD-Sportschau gefeiert. Er wurde aus einem Raum mit Zimmerpalmen zugeschaltet.

Am Freitag war der Sportler mit seiner Ehefrau Ana Ivanovic und seinen beiden Söhnen am Strand von Puerto Portals gesichtet worden. Er wohnt in einem Anwesen der ehemaligen Tennisspielerin in Palmas Edel-Stadtteil Son Vida.

In den Wintermonaten war Schweinsteiger oft bei Mallorca-Freund Til Schweiger zu Gast, der einen Dokumentarfilm über ihn drehte. Ohnehin hielt er sich wochenlang hier auf, wie aus Beiträgen in den sozialen Netzwerken hervorgeht. (it)