Mallorca-Freund Heinz Hoenig wird mit 68 Jahren noch mal Vater

Der mit Mallorca lange Zeit intensiv verbundene deutsche Schauspieler Heinz Hoenig wird mit 68 Jahren noch einmal Vater. Seine 35-jährige Frau ist schwanger, wie das Paar in der am Mittwoch erschienenen Ausgabe der Zeitschrift "Frau im Spiegel" berichtete. „Ich könnte die ganze Welt vor Glück umarmen", wird der Künstler in dem Blatt zitiert.

Für Hoenig ist es die dritte Vaterschaft. Aus der Ehe mit der inzwischen verstorbenen Ehefrau Simone hat der Schauspieler zwei erwachsene Kinder. Hoenig sagte zu "Frau im Spiegel": „Die zwei waren sofort begeistert. Ich weiß, dass ich viele Neider haben werde. Mir ist die Meinung von anderen aber so was von piepegal.“

Erst Ende März 2019 hatten sich Annika und Heinz Hoenig nach einjähriger Beziehung das Jawort gegeben. Hoenig hatte jahrelang seinen ersten Wohnsitz an der Straße zwischen Santa Ponça und Calvià. (it)