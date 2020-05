TV-Tipp für Mallorca-Fans: Auf die Koffer, fertig, los

Am Sonntag, 31. Mai, läuft um 18.15 Uhr bei Vox die erste von vier Folgen einer neuen, wöchentlichen Dokusoap: „Die Urlauber – Auf die Koffer, fertig, los!”.

Drei Paare, ein gemeinsamer Ferienort. Crystal und Markus, die Freundinnen Tina und Anja sowie Michelle und Moritz steuern Mallorca an. Vor Ort wird ausgelost, welches Paar in welcher Preiskategorie seinen Urlaub verbringt: Low Budget, Standard oder Luxus. Am Ende des Aufenthalts berichten sie, wie es ihnen gefallen hat. In den folgenden Wochen besuchen dieselben Paare andere Urlaubsziele.