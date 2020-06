Kult-Lokal "Es Cruce" auf Mallorca wieder offen

Ein weiteres Stück Normalität auf Mallorca in der Coronakrise: Die Kellner im beliebten Restaurant "Es Cruce" bei Vilafranca bedienen wieder hungrige Gäste.

Wer in normalen Zeiten an der Groß-Gaststätte, die an der Landstraße von Palma nach Manacor liegt, vorbeifährt, denkt, dass gerade ein Event stattfindet. Vor allem am Wochenende parken Hunderte Autos vor dem "Es Cruce". Doch es gibt dort keine Show, die Menschen wollen "nur" essen. Das Lokal ist bei Einheimischen wie Touristen gleichermaßen beliebt.

Seit Montag wird wieder aufgetischt. Natürlich unter Einhaltung der behördlichen Auflagen. So darf der Gastraum zum Beispiel nur die Hälfte der sonst genehmigten Kapazität bieten. "Wir haben 80 Tische rausgenommen. Jetzt finden 350 Gäste Platz, normalerweise sind es 700", so Wirt Guillem Garí.

Wenn alle Tische belegt sind, müssen neue Gäste draußen warten, bis etwas frei wird. Das trifft auch zu, wenn mehr als fünf Personen etwas zum Mitnehmen bestellen. Das Take-Away-Geschäft wird zulegen, glaubt Garí. Das hätten schon die ersten Stunden gezeigt.

Geöffnet hat "Es Cruce" von 6 bis 23 Uhr, auch die Küche steht in der gesamten Zeit zur Verfügung. Speisen zum Mitnehmen können von 10.30 bis 14 Uhr abgeholt werden.