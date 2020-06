Büchner-Witwe zeigt auf Instagram dicken Luxus-Mercedes

Die auf Mallorca im Rahmen der Auswanderersendung "Goodbye Deutschland" zu Berühmtheit gelangte Mallorca-Wirtin Daniela Büchner zeigt auf ihrem Instagram-Account immer öfter Fotos eines Luxus-Autos, das sie sich offenbar angeschafft hat.

Es handelt sich um einen dunklen Mercedes 250 d, der neu etwa 75.000 Euro kostet. Gezeigt wird das Gefährt bei der Wäsche oder samt seiner sichtlich stolzen Besitzerin.

Die Kommentaristen sind darüber nicht einhellig erfreut: "Musst du mit deinem Mercedes immer angeben, sieht aus wie – seht her was ich habe!", heißt es unter anderem.

Daniela Büchner ist seit dem Tod von Jens Büchner im November 2018 verwitwet und betreibt das Café "Faneteria" in Cala Millor. Zuletzt war sie medial als Dschungelcamp-Kandidatin im Januar in Erscheinung getreten. (it)