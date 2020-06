TV-Tipp: Auswanderer aus NRW zeigen ihr Leben auf Mallorca

Hunderttausende Urlauber aus Nordrhein-Westfalen verbringen jedes Jahr ihre Ferien auf Mallorca. Sonne, Sand und Meer. Da würde so mancher gerne dortbleiben. In „Viva Mallorca” werden Auswanderer aus Nordrhein-Westfalen vorgestellt, die ihren Traum von einem Leben auf der Insel wahrgemacht haben. Jörg Hertzner war 2016 die Jungfrau im Kölner Dreigestirn. Seit 20 Jahren betreibt der Exilkölner mit seiner Frau ein Finca Hotel in Campos. Fast ein 24-Stunden-Job. Emma Stauber aus Essen lebt seit ihrem 12. Lebensjahr im „Rafael Nadal Tennis Internat” in Manacor. Sie gehört zu den weltbesten Tennisspielerinnen in ihrer Altersklasse.

Die Rheinländerin Doris Kirch lebt in der Inselhauptstadt Palma und ist so etwas wie die „Mutter der Deutschen” auf Mallorca. Sie organisiert Auswanderer-Stammtische und übernimmt Behördengänge für deutsche Auswanderer. Filmemacher Markus Kéry trifft 1.700 Kilometer von der Heimat entfernt deutsche Mallorca-Residenten. Auch der Moderator und Mallorca-Kenner Elton kommen zu Wort. Der 2019 vor der Corona-Pandemie gedrehte Film „Viva Mallorca. Unser Leben auf der Insel” ist am Samstag, 20. Juni, um 16.15 im WDR zu sehen.