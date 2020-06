Mickie Krause hält Massenpartys an Playa de Palma nicht mehr für möglich

Der an der Playa de Palma auf Mallorca in den vergangenen Jahren als Sänger zu Ruhm und Ehre gelangte Mickie Krause hält es nicht für möglich, dass angesichts von Corona große Massenpartys dort wieder stattfinden.

"2500 Leute, die im Megapark oder Bierkönig eng umschlungen feiern, sich in den Armen liegen und dann Mickie Krause auf der Bühne: Das kann ich mir erst einmal nicht vorstellen – zumindest solange es keinen Impfstoff gibt", sagte der 50-Jährige dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "In der Form, wie wir die Playa de Palma bisher kannten, wird es sie meiner Ansicht nach in Zukunft nicht mehr geben."

Auf der einen Seite sei er sehr traurig darüber, "dass wir auch weiterhin nicht die Möglichkeit haben, dort wie gewohnt feiern zu können", sagte Mickie Krause. "Auf der anderen Seite müssen wir uns mit dieser Situation arrangieren. Es ist so, wie es ist."

Krause besitzt ein Haus auf der Insel und hat es nach eigenen Angaben während der Coronazeit sanieren lassen. Bald drängt es in wieder hierhin: "Mein erster Flug geht am 5. Juli. Ich werde mit meiner Familie zwölf Tage auf Mallorca verbringen, die Flüge habe ich rechtzeitig gebucht." (it)