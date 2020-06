Peter Wackel präsentiert wehmütige Mallorca-Ballade

Der an der Playa de Palma auf Mallorca zu Ruhm und Ehren gelangte Stimmungs-Sänger Peter Wackel hat zusammen mit der Kölner Gruppe CologneUnplugged den Partysong "Heimweh nach der Insel" von 2007 zu einer Ballade umfunktioniert. Wie das für die Verbreitung zuständige Label am Mittwoch mitteilte, spricht dieses Lied "derzeit Millionen

Deutschen aus der Seele, die aufgrund des Covid-19-Virus nicht wie gewohnt auf ihre Lieblingsinsel Mallorca reisen durften".

Der Song ist den Angaben zufolge auf allen bekannten Portalen als Download und Stream erhältlich. 100 Prozent der Erlöse fließen in die Reiner Meutsch Stiftung Fly & Help. Die Stiftung hat sich das Ziel gesetzt, die Förderung der Bildung in Entwicklungsländern zu unterstützen.

Peter Wackel war in den vergangenen Jahren durch zahlreiche Gassenhauer-Songs wie "Scheiß drauf" bekannt geworden, unterstützt aber nunmehr einen nicht mehr allzu entfesselten Partytourismus, der dieses Jahr wegen der Coronakrise wohl ohnehin kaum stattfinden dürfte. (it)