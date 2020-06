Mallorca-Sänger Tim Toupet fährt derzeit Pizza-Taxi

Ballermann-Künstler haben es in diesem Jahr coronabedingt sehr schwer. Tim Toupet etwa („So ein schöner Tag“) versucht sich derzeit irgendwie über Wasser zu halten. "Ich bin mir nicht zu schade, Pizza-Taxi ausfahren zu müssen", schrieb der Gassenhauer-Sänger in seinem Facebook-Account. "Wir haben echt eine brutale Zeit gerade."

Die Finanzen bereiten Toupet seinen eigenen Angaben zufolge derzeit gehörig Kopfzerbrechen: "Das Geld fließt nur in eine Richtung, nichts kommt mehr rein. Ich habe gut gewirtschaftet. Ausgeben ist das Leichteste, Behalten ist das Beste." Er habe "entschleunigt" und äußerte außerdem: „Ich weiß, auf Mallorca findet dieses Jahr nichts mehr statt. Ob das überhaupt noch nächstes Jahr wieder anläuft, steht noch in den Sternen. In der Veranstaltungsbranche geht es nicht mehr."

Er fliege Anfang Juli auch nach Mallorca und werde die Insel mal von der anderen Seite genießen, so Tim Toupet. (it)