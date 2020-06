Nadal kreuzt mit seinem neuen Katamaran vor Mallorca

Mallorcas Tennisstar rafel Nadal hat sich mit seinem funkelnagelneuen Katamaran "Great White" erstmals vor den küsten der insel blicken lassen. Am Samstag war der sportler vor der Cala Molins bei Pollença unterwegs. Vor einer Woche war das 28 Meter lange gefährt vor Ibiza gesichtet worden.

Unterdessen wurde bekannt, dass Nadal für Mallorca tourismus-Werbung machen wird. Der inselrat den in Manacor geborenen Star für seine neue Kampagne, die die "Neue Normalität" auf Mallorca vorstellt. Die Aktion wurde Freitag von Catalina Cladera, Präsidentin des Inselrates, in Palma präsentiert. Entwickelt wurde die Kampagne von der Mallorca Tourism Foundation und in Zusammenarbeit mit der Agentur Palma 365 Council umgesetzt.

Rafael Nadal steuert in dem Werbevideo eine Drohne und zeigt die schönen Seiten der Insel von oben. Er heißt Gäste zunächst willkommen und hebt hervor, wie sicher der Urlaub auf Mallorca ist. Geld für sein Engagement wollte Nadal nicht. (it)