Im TV: Vox-Auswanderer auf Mallorca und die Corona-Folgen

Es sollte ihre Saison werden: Im Februar eröffnete Auswandererfamilie De Rosa ihr Restaurant „Little Rock Stars” in Cala Millor. Papa Rino pendelte jahrelang zwischen Deutschland und Mallorca. Dieses Jahr wollte auch er auf der Insel Fuß fassen. Sehr zur Freude von Tochter Tara. Doch schon ein paar Wochen später bekommen die Auswanderer zu spüren, wie die Coronakrise ein Familienleben schlagartig ändern kann. Die erwarteten Umsätze im Restaurant fallen aus. Um Geld zu sparen, muss Mama Angela mit Tara in eine kleinere Wohnung umziehen. Ein Neuanfang, den Angela aber ohne ihren Mann Rino wagt. Was ist passiert?

Trotz Corona-Krise soll ein junger Auswanderer in Cala Millor einen ganz besonderen Tag erleben. Daniela Büchners ältester Sohn Volkan wird 18. Traditionsgemäß muss jeder, der im Hause Büchner die Volljährigkeit erreicht, ein Ritual über sich ergehen lassen. Eines, auf das Volkan aber so gar keine Lust hat. Und so herrscht am Geburtstag plötzlich dicke Luft in Cala Millor.

Auf Gran Canaria leiden Erotikbar-Betreiberin Branda und ihr Partner Wigand schon vor Corona unter sinkenden Umsätzen. Die Urlauberzahlen auf den Kanaren sind rückläufig. Branda muss um jeden Gast kämpfen. Ihre Idee: Ein Showprogramm soll die „Bude 4” wieder ins Spiel und wieder mehr Touristen in die Erotik-Bar bringen. Doch dann erreicht der Virus auch die Kanaren. Und Gran Canaria fährt runter. Lockdown. Fast alle Läden müssen schließen. Und nun? Wie kommen Branda und Wigand durch die Krise?

Ausgestrahlt wird die Folge am Montag, 29. Juni, um 21.15 Uhr bei Vox.