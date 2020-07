Polizei rückt bei Eröffnungsparty von "Krümels Stadl" auf Mallorca an

Im Kult-Lokal "Krümels Stadl" in Peguera im Südwesten von Mallorca ist am Mittwochabend bei der Eröffnungsparty die Polizei angerückt. Es waren nach Medienberichten sehr viele Gäste erschienen, darunter drei TV-Teams.

Gegen 21.55 Uhr tauchten dann die Ordnungshüter der Lokalpolzei Calvià auf und entschieden, die Veranslatung, an der auch Stars des geschlossenen Mega-Parks teilnahmen, weiterlaufen zu lassen. In einer Pressemitteilung monierte die Polizei, dass bei der Anzahl von Personen zu wenig Masken getragen worden seien.

Es wurde offenbar eine Anzeige gestellt, ein hohes Bußgeld droht. Es soll auch noch entschieden werden, ob "Krümels Stadl" weiter geöffnet bleiben darf.

Nachdem bekannt wurde, dass der Megapark in diesem Sommer geschlossen bleibt, rückt das Deutschen-Lokal im Insel-Südwesten immer mehr in den Focus der Aufmerksamkeit. Dort sind Feiern mit unter 300 Gästen in Lokalen erlaubt. (it)