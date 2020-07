Mallorca-Freund Til Schweiger veröffentlicht Trauer-Post auf Instagram

Mit einer gefühlvollen Nachricht auf Instagram hat der größtenteils auf Mallorca lebende deutsche Schauspieler Til Schweiger Abschied vom ehemaligen Lebensgefährten seiner Tochter Luna genommen. Der 23-jährige Marvin Balletshofer war bei einem Autounfall ums Leben gekommen war.

"Marvin – ich habe dich geliebt! Und zwar so, als wärst du mein eigener Sohn!", schreibt der 56-Jährige. "Ich war und werde immer so stolz auf dich sein, weil du ein ganz besonderer Mensch warst, der in der Lage war so viel Liebe zu geben! Ich werde immer – so lange ich lebe – deine unglaubliche Energie spüren und nie vergessen – mein Herz ist gebrochen und trotzdem bin ich unendlich dankbar dich kennengelernt und vor allen Dingen Zeit mit dir verbracht zu haben!“

Zwei Jahre lang waren die 23-jährige Luna Schweiger und Marvin zusammen, 2019 trennten sich die beiden. In der Nacht zum Samstag ereignete sich auf der deutschen Autobahn 2 der Unfall, bei dem Balletshofer starb. (it)