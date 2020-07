Das alles machen Michael Douglas und seine Familie auf Mallorca

Über den derzeitigen Aufenthalt des amerikanischen Weltstars Michael Douglas auf Mallorca werden immer mehr Details bekannt. Der Schauspieler und seine Frau Catherine Zeta-Jones verbringen nach Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora zusammen mit ihren Kindern Dylan und Carys ruhige Tage auf ihrem S'Estaca-Anwesen.

Der Nachwuchs wurde unlängst an der Felsküste von Valldemossa in der Nähe des Lochfelsens Sa Foradada beim Baden gesichtet. Die Eltern beschäftigen sich mit dem Lesen von Büchern, dem Studium neuer schauspielerischer Projekte und der Pflege ihres Gemüsegartens. Michael Douglas baut zudem Wein an und kümmert sich um die Reben.

Catherine Zeta-Jones veröffentlichte in sozialen Netzwerken mehrere Fotos von Sonnenuntergängen, die sie vom Swimmingppool der Villa aus beobachtet.

Die Glamour-Familie hat sich bislang nicht wie zuweilen früher in Restaurants in Valldemossa oder Deià sehen lassen. (it)