Im TV: Manche Auswanderer auf Mallorca geben auf

Ein Wiedersehen mit einigen Wahl-Insulanern gibt es am Montag, 27. Juli, um 20.15 Uhr bei Vox in „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer”.

Tamara und Marco Gülpen haben in ihrem Hostal an der Playa de Palma mit Stornierungen zu kämpfen. Und ob es sich lohnt, die Faneteria in Cala Millor zu eröffnen, steht auch noch in den Sternen. Zusammen mit den Gülpens muss Daniela Büchner entscheiden: Faneteria aufmachen? Oder nicht?

Vor zwei Jahren ist Uli Kuhr als Singlefrau nach Fuerteventura ausgewandert. Dort traf sie ihren Traummann Karl-Heinz. Privat ist alles super, doch ob die Anfang des Jahres übernommene Eisdiele in der Krise läuft? Und noch etwas belastet die gelernte Pferdewirtin Uli: das Verhältnis zu ihrer Ex-Chefin Margit. Auf deren Pferdehof hatte Uli gearbeitet. Dann aber gekündigt. Seitdem haben sich die beiden Auswanderinnen nie so richtig ausgesprochen.

Während die meisten Mallorca-Auswanderer noch kämpfen und versuchen, sich gegen die Krise zu stemmen, haben Sebi und Sven Florijan beschlossen, die Reißleine zu ziehen. Sie werden von Mallorca nach Deutschland zurückkehren.

Raus aus dem Hamsterrad und mit dem Verleih von Hüpfburgen Mallorca erobern: Das war der Traum von Dennis Schadly. Doch jetzt hat die Krise den Auswanderer gezwungen, zurück in seine Heimat Brandenburg zu ziehen. Wagt er noch einmal den Schritt nach Mallorca?