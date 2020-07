Sylvie Meis urlaubt mit ihrem Lebensgefährten auf Mallorca

Die in Deutschland allseits bekannte niederländische TV-Moderatorin Sylvie Meis urlaubt derzeit mit ihrem Lebensgefährten, dem Künstler Niclas Castello, auf Mallorca. Wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora in Erfahrung brachte, hält sich das Paar seit etwa einer Woche in einem Miet-Apartement in Andratx im Südwesten von Mallorca auf.

Die Moderatorin und Schauspielerin Sylvie Meis war als Ehefrau des Fußballspielers Rafael van der Vaart der deutschen Öffentlichkeit bekannt geworden.

Meis hatte nach ihrer Ehe mit dem Kicker mehrere Kurz-Beziehungen: Im April 2017 gab sie die Verlobung mit dem Geschäftsmann Charbel Aouad bekannt, doch im Oktober desselben Jahres trennte sich das Paar. Im April 2019 wurde bekannt, dass Meis sich nach einer halbjährigen Beziehung vom niederländischen Filmproduzenten Bart Willemsen getrennt hatte.

Im Oktober desselben Jahres gab sie nach einer dreimonatigen Beziehung mit dem Künstler Castello ihre Verlobung bekannt. (it)