Filmdreh mit Hakenkreuzfahnen auf Mallorca

Für einen Filmdreh sind an der Fassade des Can-Prunera-Museums in Sóller im Nordwesten von Mallorca zur Verwunderung von Passanten zwei Hakenkreuzfahnen aufgehängt worden. Die Insel-Regisseure Martí Arbona und Guille Ollés drehten dort einen Kurzstreifen.

Der Film spielt in der Zeit des Dritten Reichs, an der Produktion nehmen mehrere mallorquinische Schauspieler teil. Sie müssen sich bei den Drehs der Epoche entsprechende Kleidung anziehen, auch einige in jener Zeit übliche Autos wurden aufgeboten.

Film-Drehs gab es in letzter Zeit wegen der Coronakrise kaum auf Mallorca. Davor hatte es diese auf der Insel immer mal wieder gegeben, sogar unter Beteiligung von Hollywood-Stars wie Pierce Brosnan, der 2012 gekommen war. Momentan läuft in Palma das Atlantida-Festival, das den europäischen Film würdigt. (it)