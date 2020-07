Autobiografie von "König von Mallorca" Jürgen Drews erscheint in Kürze

Der mit Mallorca seit Jahrzehnten stark verbundene Säner Jürgen Drews veröffentlicht in kürze seine Autobiografie. Laut dem Goldmann-Verlag erscheint das Buch "Es war alles am besten" am 17. August (320 Seiten, 12 Euro).

In der Verlagsankündigung beschreibt sich Drews mit den Worten: "Ich bin einfach ein Mensch wie jeder andere auch, und mein Job ist es, Musik zu machen und die Leute damit zu unterhalten. Im Grunde genommen ein Dienstleister."

Drews, der sonst im münsterländischen Dülmen lebt, besitzt ein Anwesen auf der Insel. Die Zeit der Corona-Beschränkungen im März hatte er nach eigenen Worten genutzt, um die Autobiografie zu beenden.

In seinen Memoiren will Drews "ehrlich, offen und privat" sein. "Über mich selbst sage ich immer gern: Ich bin der Erfolgreichste der Erfolglosen dieser Branche. In dem Satz lasse ich natürlich gerne meine Selbstironie sprechen."