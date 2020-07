Rafael Nadal taucht mit seinem Katamaran vor Porto Cristo auf

Mallorcas Tennisstar Rafael Nadal urlaubt weiter auf seinem neuen Katamaran namens "Great White" und überraschte Strandbesucher am Mittwochnachmittag mit einer Stippvisite vor Porto Cristo im Osten von Mallorca. Erstaunt blickten sie auf das 24 Meter lange Gefährt.

Der Ausnahmesportler hatte das wuchtige Schiff Anfang des Sommers in Dienst gestellt. Es kostete ihn 5,5 Millionen Euro und kann acht Personen in vier Doppelkabinen aufnehmen. Hergestellt wurde der Katamaran auf einer Werft in der polnischen Stadt Danzig.

Rafael Nadal ist mit seiner Heimat Mallorca sehr verbunden und zieht es vor, während seiner freien Zeit hier den Urlaub zu verbringen. Erst kürzlich präsentierte er das Innere seines Schiffs. (it)