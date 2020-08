Mallorca-Prominenz zieht ins Big-Brother-Haus

In zwei Tagen beginnt auf Sat. 1 die neue Staffel der Unterhaltungssendung "Promi Big Brother". Mit dabei wird auch ein Gesicht sein, das einige Zuschauer vom Ballermann kennen. So nehmen unter anderem Partysänger Ikke Hüftgold und Influencerin Jenny Frankhauser an dem Format teil, bestätigte nun der Sender.

Ikke Hüftgold wurde mit dem Song "Dicke Titten Kartoffelsalat" in der Szene bekannt, er trat regelmäßig im "Bierkönig" auf. 2017 kehrte er Mallorca den Rücken, um sich am bulgarischen Goldstrand zu verdingen. Er war an der Playa de Palma oft angeeckt, zum Beispiel 2016 mit einer Freibier-Aktion wegen der das Rathaus ermittelte.

Die zweite Bewohnerin des "Big Brother Hauses" mit Mallorca-Hintergrund ist Jenny Frankhauser. Sie wurde 2018 Dschungelkönigin und ist die Halbschwester von Mallorca-Residentin und TV-Sternchen Daniela Katzenberger. Ihre Mutter Iris Klein versuchte sich in den vergangenen Monaten erfolglos als Wirtin an der Playa de Palma.

Dritter im Mallorca-Bunde ist Mischa Mayer. Er war in der dritten Staffel der Show "Love Island" zu sehen, die im vergangenen Jahr auf einer Finca bei Santa Margalida gedreht wurde.

Laut Sat.1 sind zudem dabei: Wimbledon-Siegerin Claudia Kohde-Kilsch, Ex-Frau von Adel Tawil und Schauspielerin Jasmin Tawil, Kelly-Family-Powerfrau Kathy Kelly, Reality-Sternchen Emmy Russ, Soap-Darstellerin Elene Lucia Ameur, Teleshopping-Moderator Sascha Heyna, Schweizer "Bachelorette" und Moderatorin Adela Smajic, Szene-DJ und Schauspieler Senay Gueler und Social-Media-Star Udo Bönstrup "Promi Big Brother" startet am Freitag, 7. August, um 20.15 Uhr bei Sat.1 und auf Joyn. (cls)