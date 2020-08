Melanie Müller performt jetzt am Goldstrand in Bulgarien

Die von der Playa de Palma bekannte Sängerin Melanie Müller performt momentan am sogenannten "Balkan-Ballermann" an der Schwarzmeerküste von Bulgarien, der jüngst von der Bundesregierung zum Corona-Risikogebiet erklärt wurde. Die Künstlerin, die auf Mallorca auch Würstchen verkauft hatte, unterhält Partytouristen neuerdings im bekannten Lokal "Zum roten Pferd" am Goldstrand.

Die Gegend hatte sich in den vergangenen Jahren zu einem Konkurrenzgebiet der Playa de Palma entwickelt. Anders als wie vor ein paar Wochen auf der Insel wurde dort dem ansteckungsfördernden Party- und Sauftourismus aber nicht Einhalt geboten.

Auf Mallorca wurden bekanntlich die Lokale in der Bier- und der Schinkenstraße auf Anordnung der Regionalregierung geschlossen, um die Corona-Sicherheit weiter zu gewährleisten. Das hat zur Folge, dass die Insel für Reisende weiter sicher ist, der "Balkan-Ballermann" aber nicht.

Der Goldstrand gehört zur Touristenhochburg Warna. Dort liegt auch einer der beiden wichtigsten Flughäfen an der bulgarischen Schwarzmeerküste. (it)