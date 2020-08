Offiziell bestätigt: Altkönig Juan Carlos in Abu Dhabi

Das spanische Königshaus hat am Montag offiziell bestätigt, wo sich der Alt-Monarch Juan Carlos derzeit aufhält. Seit dem 3. August befindet sich der 82-Jährige in Abu Dhabi, wie es hieß. Er sei am 2. August mit einem Privatjet von der galicischen Stadt Vigo aus in das Emirat geflogen.

Laut der Zeitung Abc kostete die Anmietung des Jets vom Typ Global 6500 bei der Verleihfirma Tag Aviation 140.000 Euro. Wer diesen Betrag bezahlt hat, ist noch unklar.

Das Verschwinden des Königs, der zwischen 1975 und 2014 Spaniens Staatsoberhaupt gewesen war, hatte für große Aufregung im Land gesorgt. Hintergrund sind Korruptionsvorwürfe im Zusammenhang mit dem Bau einer Bahnstrecke in Saudi-Arabien. Anfänglich war vermutet worden, dass sich Juan Carlos in der Dominikanischen Republik aufhält. (it)