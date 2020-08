Cristiano Ronaldo hielt sich im Hotel La Residencia auf Mallorca auf

Der in Balearen-Gewässern derzeit urlaubende Stürmer-Star Cristiano Ronaldo hat sich auf Mallorca auch an Land gewagt. Wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora meldete, hielt sich der bei Juventus Turin beschäftigte Fußballspieler unlängst im Luxushotel "La Residencia" in Deià auf.

Cristiano Ronaldo postete von seinem Aufenthalt mehrere Fotos auf seinem Instagram-Account, unter anderem beim Abendessen im Innenhof des Hotels. Begleitet wurde der ehemalige Kicker von Real Madrid unter anderem von seiner Ehefrau Georgina Rodriguez.

Das Hotel La Residencia verfügt über ein auf der ganzen Insel wohlbekanntes Spa, große Gärten und sogar Plantagen von Zitrusbäumen.

Cristiano Ronaldo hielt sich auch auf seiner Yacht vor Sa Calobra auf und postete Bilder von Tauchgängen. (it)