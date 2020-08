DJ Sammy: Mallorca trifft Australien

Der mallorquinische Diskjockey und Musikproduzent DJ Sammy will mal wieder die Charts stürmen. Zusammen mit Sängerin Chloe Marin veröffentlichte er jetzt den Song "This is who we are".

Wer sich das Video zu dem Titel auf Youtube anschaut (man findet es hier), der sieht schnell: Das Filmchen wurde auf Mallorca gedreht. Sammy steht am Herrenhaus Son Marroig an den Reglern. Und die Australierin Chloe Marin singt am Meer. Wer allerdings erraten will, wo auf Mallorca die Meeresszenen aufgenommen wurden, der kann gleich aufgeben. Denn für diese Sequenzen wurde im fernen Australien gedreht.

Hintergrund: Das Video entstand während des Lockdowns auf Mallorca. Eigentlich hatte man die Australierin Chloe einfliegen wollen, doch daraus wurde unter den gegebenen Umständen nichts. Also entstand ein Teil des Films kurzerhand in der Heimat der Sängerin.

Zur großen Nummer in der Welt der Popmusik wurde DJ Sammy 1998 zusammen mit der Niederländerin Marie-José van der Kolk und dem Projekt "Loona". Die beiden hatten mit "Bailando" und "Hijo de la luna" zwei Megahits, weitere gute Chartplatzierungen folgten.

Heute ist DJ Sammy einer der bekanntesten DJs und Produzenten weltweit. Mit über 20 Millionen verkauften Tonträgern und unzähligen Auszeichnungen zählt der mallorquinische Global Player zu den weltweit erfolgreichsten Electronic Music Artists.

Seinen Solo-Durchbruch hatte er 2001 mit "Heaven". Der Track durchbrach die Schallmauer von zwei Millionen verkauften Platten in Europa und Australien und landete in den USA auf Platz zwei der US Billboard Hot 100, bevor er 2002 in Großbritannien auf Platz eins schoss. Mit "The Boys of Summer" landete DJ Sammy danach gleich den nächsten Hit in England – Platz zwei der britischen Charts.

Seiner Heimat Mallorca ist Sammy immer treu geblieben. So tritt er in normalen Jahren zum Beispiel regelmäßig im BCM in Magaluf auf. Meistens ist dann auch Chloe Marin dabei. DJ Sammy lernte die Sängerin 2017 kennen, als sie mit ihm durch Australien tourte. Er war sofort begeistert von ihrer Aura und Bühnenpräsenz und lud sie 2018 und 2019 zu seiner Europa-Tournee ein.