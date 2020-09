Popsängerin Nena gibt ein Picknick-Konzert auf Mallorca

Ein Jahr nach ihrem Auftritt in Port Adriano kehrt die deutsche Sängerin Nena auf die Insel zurück. Am Donnerstag, 9. Oktober, wird die Pop-Queen ein Picknick-Konzert im Golfclub Golf de Andratx in Camp de Mar geben. Als Sitzgelegenheit stehen dem Publikum im gebührenden Sicherheitsabstand Decken für jeweils zwei Personen zur Verfügung. Die Konzertbesucher können zusätzlich zu den Eintrittskarten Picknickkörbe mit Essen und Getränken buchen.

Pünktlich zum Sonnenuntergang um 19.19 Uhr wird Nena dann die Bühne betreten und ihre großen Erfolge wie „Nur geträumt“, „Irgendwie, Irgendwo Irgendwann“, „Wunder geschehn“ sowie ihren Welthit „99 Luftballons“ präsentieren. Darüber hinaus wird sie auch neue Töne anschlagen. Derzeit arbeitet sie nämlich an ihrem neuen Album „Licht“. Zwei Singles sind bereits erschienen: der Titelsong „Licht“ und die Ballade „Wandern“, bei der Nena nur zur Akustikgitarre singt.

Trotz der Corona-bedingten Einschränkungen hatte die charismatische Sängerin vergangenen Juni spontan entschieden, kurzfristig einige Konzerte zu geben. „Die absurden Umstände sind mir egal. Hauptsache wir sehen uns ganz bald wieder”, ließ sie ihre Fans wissen. Schnell war eine kleine Tour auf die Beine gestellt. Motto: „Niemand hält uns auf.“

Dass die charismatische Sängerin erneut Mallorca auf die Tournee-Karte setzte, erklärt Roland Michael, Veranstalter der Legends-VIP-Konzerte, so: „Mallorca top, Auftritt top, Publikum top – das Konzert damals war eine super tolle Erfahrung für Nena, deshalb wollte sie gerne wieder auf die Insel kommen, gerade in diesen schwierigen Zeiten.“

Tickets für das Picknick-Konzert sind es für 90 bis 350 Euro bei www.legendsvip.com erhältlich. Die Picknickkörbe gibt es für 30 und 50 Euro, auch für Vegetarier und Veganer.