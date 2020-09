Mallorca-Sängerin Melanie Müller nach Corona-Infektion wieder symptomfrei

Nur zwei Wochen nach ihrer Corona-Diagnose scheint Mallorca-Sängerin wieder wohlauf zu sein. Am Freitag hatte die 32-Jährige nach Medienberichten in Dresden ein Privatkonzert gegeben und war in der TV-Talksendung „Riverboad“ (MDR) zu Gast. Gegenüber der „Bild“-Zeitung erklärte die Ex-Dschungelkönigin: „Ich bin wieder frei von Symptomen und negativ getestet.“ Am zurückliegenden Wochenende wurde ihre Quarantäne nach Informationen von RTL aufgehoben.

Die gesamte Familie von Melanie Müller war mit Corona infiziert. Sie hatte Glück und lediglich mit leichten Symptomen zu kämpfen. Auch ihre beiden Kinder, die zweijährige Mia und der zehn Monate alte Matty zeigten offenbar kaum Beschwerden. Ihr Mann Mike Blümler kommt jedoch keineswegs glimpflich durch die Infektion. Er habe immer noch Keuchhusten und hänge am Tropf, allerdings bessere sich sein Zustand.

Aktuell ist Melanie Müller in der RTL-Reality-Show „Like Me - I'm Famous“ zu sehen, die im Juli gedreht wurde.