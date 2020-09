Luxusyacht "Venus" macht im Hafen von Palma de Mallorca fest

Die futuristisch gestaltete Luxusyacht "Venus" befindet sich derzeit im Hafen von Palma de Mallorca. Das fast 80 Meter lange Schiff machte an einer Mole des "Club de Mar" fest.

Die "Venus" hat einen Wert von 90 Millionen Euro und gehört der Witwe des Apple-Gründers Steve Jobs, Laurene Powell. Gebaut wurde sie im Jahr 2012, ersonnen wurde sie von Philippe Starck, der auch Teile des Hafens Port Adriano entworfen hatte. Auf der blütenweißen Yacht finden neben den 22 Besatzungsmitgliedern zwölf Gäste Platz.

Was die in anderen Jahren zahlreich vor Mallorca vertretenen Luxusschiffe angeht, so hat sich diese im laufenden Corona-Jahr stark verringert. Während etwa 20 ehedem üblich waren, so wurden dieses Jahr bislang nur weniger als eine Handvoll gesichtet. (it)