TV-Tipp: Die Geschichte vierer Frauen

Anlässlich des 75. Geburtstags von Carmen Maura zeigt SRF 1 in der Nacht von Sonntag auf Montag, 14. September, um 1.00 Uhr das Frauendrama „Volver” des spanischen Starregisseurs Pedro Almodóvar.

Raimunda (Penélope Cruz) ist Mitte 30 und lebt in einem Arbeiterquartier von Madrid. Während Raimunda schuftet, macht es sich ihr Ehemann Paco (Antonio de la Torre) im gemeinsamen Zuhause mit Bier und Fernseher gemütlich. Eines Tages liegt Pacos Leiche in der Küche. Ihre Tochter Paula (Yohana Cobo) hat ihn in Notwehr erstochen, weil er sie belästigte. Was nun? Mutter und Tochter schleppen den Leichnam in ein leer stehendes Restaurant, für das Raimunda im Namen eines Freundes einen Käufer sucht. Dort wird Paco erst einmal in der Tiefkühltruhe aufbewahrt. Die Entsorgung der Leiche hält Raimunda davon ab, in ihr Heimatdorf in La Mancha zum Begräbnis ihrer über alles geliebten Tante Paula (Chus Lampreave) zu fahren. Sole (Lola Dueñas), Raimundas Schwester, fährt allein hin. Über Raimundas Abwesenheit wird heftig spekuliert. Als Sole nach Madrid zurückkehrt, muss sie feststellen, dass ihr eine alte Bekannte gefolgt ist: ihre Mutter Irene (Carmen Maura). Doch diese ist schon seit Jahren tot. Raimunda glaubt ihrer Schwester diese unglaubliche Geschichte nicht, bis sie selbst vor der Mutter steht.

Die spanische Region La Mancha erlangte vor allem dank Don Quijote Berühmtheit; sie ist auch die Heimat von Almodóvar. Teile des Films spielen dort.