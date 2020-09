Mallorca-Freund Michael Gwisdek ist tot

Der durch die Produktion bedeutender TV-Filme eng mit Mallorca verbundene deutsche Schauspieler Michael Gwisdek ist tot. Wie seine Familie am Mittwoch mitteilte, starb er am Dienstag nach kurzer schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie. Er wurde 78 Jahre alt.

Zwei auf der Insel mit Gwisdek gedrehte Filme werden seit Jahren immer wieder im Fernsehen gezeigt: "Familie Wöhler auf Mallorca" und "So einfach stirbt man nicht".

Gwisdek hatte sich davor mit Filmen wie „Good Bye, Lenin!“, „Boxhagener Platz“, „Nachtgestalten“ und „Oh Boy“ in die Herzen der Fans gespielt. Der Gastwirtssohn aus Berlin-Weißensee war schon in der DDR berühmt gewesen – erst am Theater, dann im Kino.