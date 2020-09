Mode-Unternehmer Gerhard Weber gestorben

Der mit Mallorca eng verbundene Gründer des Modeherstellers Gerry Weber, Gerhard Weber, ist tot. Er sei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Alter von 79 Jahren gestorben, teilte das Unternehmen mit.

Weber, der das Modeimperium aus der westfälischen Provinz 1973 mit seinem Partner Udo Hardieck gegründet hatte, war seit dem vergangenen Jahr nicht mehr an dem Unternehmen beteiligt. Er hatte über Jahrzehnte den Stil der Mode des Unternehmens geprägt. Bekannt geworden war Weber auch durch das nach dem Unternehmen benannten Rasen-Tennisturnier in Halle in Westfalen, das inzwischen allerdings Noventi Open heißt.

Zuletzt war es ruhiger um Gerhard Weber geworden, er hielt sich häufig in seinem Haus in Illetes auf Mallorca auf.

1973 hatte Weber sein erstes eigenes Textilgeschäft eröffnet, das schnell zur Basis für eine kleine Kette mit sieben Filialen wurde. Gemeinsam mit einem Partner gründete er eine Firma, die Damenhosen herstellte und vertrieb – die Keimzelle der heutigen Gerry Weber International AG.

Im Jahr 2014 gewährte Weber dem Mallorca Magazin ein ausführliches Interview. (it)