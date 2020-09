Das machen Mallorca-Stars in Corona-Zeiten

Der Corona-Sommer ist für die Playa-Stars verheerend gewesen. Der "Bild"-Zeitung sagten einige von ihnen, womit sie sich gerade über Wasser halten.

"Seit Mitte März habe ich keine Einnahmen mehr als Sängerin", klagt Ina Colada. Seit zehn Jahren ist sie fester Bestandteil des Ballermanns. "Ich habe bei einem befreundeten Landwirt als Spargelstecherin für 9,35 Euro die Stunde gearbeitet. Nach dem Ende der Spargelsaison hatte ich die Möglichkeit, in meinen alten Beruf als Prophylaxe-Assistentin beim Zahnarzt zurückzugehen." Im August habe sie wieder kleine Auftritte machen können, doch durch die neuen strengen Auflagen wisse sie nicht, wie es weitergehe.

Ikke Hüftgold drängte es ins Fernsehen: "Ich habe mich an einem TV-Format versucht und bei Promi Big Brother mitgemacht", sagte er dem Boulevardblatt. Während der TV-Show schlüpfte er aus seiner Kunstfigur raus und zeigte sich als Matthias Distel. "Ich war überwältigt, wie viel Zuspruch ich als Matthias bekam. Ich sondiere gerade, wie es mit meiner Zukunft weitergeht" so Ikke Hüftgold. Er habe weitere Anfragen für TV-Formate bekommen.

Isi Glück versucht sich im Augenblick im Internet: "Ich bin jetzt nebenbei als Influencerin tätig. Aber das sehe ich nicht als meinen neuen Beruf an." Es sei zwar interessant, aber nichts, was sie auf Dauer erfüllen würde. "Ich bin hauptsächlich darauf konzentriert, weiter Musik zu machen."

Lorenz Büffel ist besonders kreativ geworden: "Ich betreibe nun den Büffel's Express! Man muss jetzt klein denken. Mit dem Food-Truck kann man zumindest ein bisschen Partyfeeling bei dezenter Partymusik unter die Leute bringen", so der Gassenhauersänger. Es mache ihm auch Spass, nur vor fünf bis zehn Leuten zu performen. Die Pandemie bringt für Lorenz Büffel auch etwas Gutes. Er wird Vater. "Das Positive ist, dass wir in dieser Krise viel Zeit für die Schwangerschaft und den Kleinen haben werden."



Krümel hat derzeit als Sängerin keine Auftritte und null Einnahmen. "Wir leben vom Ersparten", so die Künstlerin zu "Bild". Dieser Zwangsurlaub habe sie viel zum Grübeln gebracht. Sie bräuchten Alternativen. Deshalb würden sie sich gerade ein neues Konzept für das Stadl überlegen. "Das Zweite ist, dass wir überlegen, eine Art Beach Club aufzumachen, sodass wir nicht mehr dieses reine Nachtgewerbe haben, sondern ins Tagesgeschäft einsteigen könnten, aber dafür bräuchten wir Investoren."

Tim Toupet hat bereits seit 20 Jahren eine zusätzliche Einnahmequelle. Diese macht er sich jetzt zunutze. "Ich habe seit Corona verstärkt in Aktien investiert, habe Schulungen dazu besucht. Außerdem handle ich mit Luxus-Uhren und bin ein bisschen mit Immobilien aktiv."

Hauptberuflich habe er sich nie für die Musik entschieden, er habe immer parallel noch andere Standbeine gehabt. Von daher sei das für ihn jetzt nur ein Umswitchen.