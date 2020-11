Im TV: Es geht weiter für die Glücksritter auch auf Mallorca

Mit Spanien-Auswanderern beschäftigt sich die neue Folge von „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer” am Montag, 9. November, ab 20.15 Uhr bei Vox. Zu sehen sind: Ulrike Kuhr und Karl-Heinz Zimmermann – von der Pferdewirtin ohne Partner zur über beide Ohren verliebten Eisverkäuferin, für Auswanderin Uli wurde auf Fuerteventura in nur einem Jahr ein Traum wahr. Erst lernte die Single-Frau Karl-Heinz kennen und lieben. Dann sattelte die Pferdewirtin um und eröffnete gemeinsam mit ihrem neuen Partner eine Eisdiele. Alles hätte so schön sein können. Doch drei Monate nach der Eröffnung vom Eiscafé fegte Corona über die Kanaren. Jetzt kämpfen Uli und Karl-Heinz um ihre Existenz.

Daniela Büchner und Marco Gülpen: Es geht um die Zukunft der Faneteria in Cala Millor auf Mallorca. Wird es für Daniela Büchner und die Gülpens 2021 noch eine gemeinsame Saison als Geschäftspartner geben? Marco würde gerne weitermachen, Dani möchte das Café aber lieber als Familienbetrieb mit ihren Kids betreiben. Es kommt zur Aussprache. Und auch zum Streit?

Im Anschluss gibt es ab 21.10 Uhr die vorerst letzte Folge von „Caro & Andreas – 4 Fäuste für Mallorca”. Sie sind ein Liebespaar der Extreme. Andreas, der Choleriker, Caro, die gestählte Bodybuilderin. Wer sind diese Robens? Wo kommen sie her? Was macht sie aus? Wie haben sie sich auf Mallorca entwickelt? Beruflich, optisch, ihre Beziehung, ihre Liebe. Was hält diese beiden zusammen?

Der Umgangston ist oft rau, ihr Auftreten polarisiert, doch seit zehn Jahren sind die beiden ein unschlagbares Team. Die Dokusoap erzählt von ihren Anfängen, ihren Erfolgen und Misserfolgen, ihren lustigsten und kritischsten Momenten, ihrem gemeinsamen Wandel, ihrer Ehe. Wie alles begann. Und wie es in Coronazeiten weitergehen? Kassensturz auf Mallorca. Welche Pläne haben Caro und Andreas jetzt?