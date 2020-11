Weihnachtsmarkt-Zeit auf Mallorca beginnt

In der Mallorca-Metropole Palma wurde der erste Weihnachtsmarkt eröffnet. 36 Stände warten auf der Plaça Mayor auf Kunden. Das sind in etwa halb so viele wie in den vergangenen Jahren. So soll die wegen der Corona-Pandemie erforderliche soziale Distanz gewährleistet werden.

Nach dem Markt auf der Plaça Mayor, der am Freitag begann, folgen am 26. November weitere auf der Plaça d'Espanya (50 Stände), auf der Plaça Porta Pintada (10) und auf der Rambla (41).

Insgesamt gibt es 137 Stände, das sind 98 weniger als 2019. Die Märkte laufen bis zum 6. Januar und haben von 10 bis 21 Uhr geöffnet.