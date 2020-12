TV-Tipp: So beutelt Corona Auswanderer auf Mallorca

Corona hält die Welt noch immer in Atem. Auf Mallorca beginnt die Pleitewelle. Gastronomen, Hoteliers, Veranstalter, fast alle kämpfen ums nackte Überleben. Auch Caro und Andreas’ Fitnessstudio steckt in der Krise. Die Auswanderer haben weniger Mitglieder, geringere Einnahmen, hohe Nebenkosten. Ein Teufelskreis. Aus dem Andreas jetzt herauskommen will.

Ballermann-Star Lorenz Büffel und seine Freundin Emily hingegen wollten im Frühjahr nach Mallorca ziehen und dort ihr erstes Kind zur Welt bringen. Doch Corona hat ihnen einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht. Partysänger Büffel flattert eine Auftritts-Absage nach der anderen ins Haus. Statt sorgenfreiem Leben unter der Sonne müssen sich Büffel und die schwangere Emily plötzlich fragen: Gibt es für sie überhaupt noch eine Zukunft auf Mallorca? Die Folge „Wir geben nicht auf” der Dokusoap „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer” strahlt Vox am Montag, 14. Dezember, ab 20.15 Uhr aus.

Seit 15 Jahren begleitet die Sendung Auswanderer, die ihren Mut zusammennehmen, die Heimat verlassen, um für ihren großen Traum in ein fremdes Land zu gehen. Das Special „Viva Goodbye Deutschland! Das Beste aus 15 Jahren” ist am Dienstag, 15. Dezember, ab 20.15 Uhr bei Vox zu sehen. Kultauswanderin und Wahl-Mallorquinerin Daniela Katzenberger präsentiert die größten Glücksritter und die skurrilsten Pechvögel aus 15 Jahren.

„Die Katze” selbst macht sich vor über zehn Jahren mit Goodbye Deutschland auf den Weg nach Los Angeles. Sie will Hugh Hefner kennenlernen und Playboy-Bunny werden! Gezeigt werden unter anderem auch als Mallorca-Jens Büchner Vater von Zwillingen wurde sowie die Geschichte von Caro und Andreas Robens.