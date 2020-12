Die Robens' feiern auf Mallorca ihr zehnjähriges Eheversprechen

In der Kultreihe "Goodbye Deutschland" im TV-Kanal Vox sind am Montagabend unerwartete Bilder des auf Mallorca wohnhaften Auswandererpaars Andreas und Caro Robens gezeigt worden. Dabei handelte es sich um ein erneutes Eheversprechen zum zehnten Hochzeitstag, das am 11. Dezember auf Mallorca aufgezeichnet wurde.

Bodybuilder Andreas Robens tritt dort mit einem schwarzen Zylinder und Frack auf, seine Ehefrau zeigt sich in einem roten Brautkleid.

Die Robens' hatten in der Vor-Coronazeit ein Fitnessstudio an der Playa de Palma betrieben. Kurz bevor die Krise ausbrach, eröffneten sie noch ein weiteres im Zentrum von Palma. Während der schwierigen Monate danach tingelten sie durch TV-Programme wie "Sommerhaus der Stars" und machten unter anderem mit Schönheitsoperationen von sich reden. (it)