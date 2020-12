So feiert Katzenberger Weihnachten auf Mallorca

Die auf Mallorca lebende TV-Größe Daniela Katzenberger feiert Weihnachten auf der Insel. Sie, ihr Mann Lucas Cordalis und Tochter Sofía begehen das Fest bei der Mutter Iris Klein und Stiefvater Peter, wie die Residentin im sozialen Netzwerk Instagram verriet.

Man halte sich genau an die Coronaregeln auf der Insel, so Katzenberger weiter. Die Prominente hatte jahrelang ein Café in Santa Ponça betrieben.

Einige Regeln machen ihr unterdessen schwer zu schaffen, etwa die Maskenpflicht: "Wir machen das alles, es muss auch sein, da müssen wir alle durch", so Katzenberger. "Aber für die Haut ist es echt Horror." (it)