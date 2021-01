Im TV: Ein hartes Corona-Jahr geht für die Mallorca-Auswanderer zu Ende

Wer nicht genug von den Mallorca-Auswanderern bekommen hat, der kann sich am Montagabend, 11. Januar, bei Vox so richtig satt sehen. Dann laufen drei Folgen der Doku-Soap „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer” hintereinander. Los gehts um 20.15 Uhr mit neuen Geschäftsideen, von denen keiner weiß, ob sie in der Krise funktionieren, einer OP unter Vollnarkose und einem Liebes-Aus inklusive schmerzhafter Trennung. Mit Caro und Andreas, den Gülpens sowie Jasemin und Sohel stehen drei Mallorca-Auswandererpaare am Ende vom Corona-Jahr noch einmal vor großen Herausforderungen.

Weiter geht es um 21.15 Uhr: Die Liebe krönen, vor einer Traumkulisse: Gabi Günther hat daraus einen Job gemacht. Sie organisiert Traumhochzeiten am Strand. Tanja und Alex wollen auf Mallorca Ja zueinander sagen. Caro und Andreas wollen nach zehn Jahren ihr Eheversprechen auf der Insel noch einmal erneuern.

Ab 23.15 Uhr ist eine Folge aus dem Jahr 2017 zu sehen: Die Auswanderer Olli und Wally wollen mit einer gewagten Geschäftsidee auf der Insel durchstarten, einem Trachtenladen. Dirndl und Lederhosen, mitten auf der Touristenmeile von Peguera. Mit einer großen Modenschau wollen Olli und Wally ihr Geschäft publik machen. Werden die bayrischen Auswanderer einen Erfolg landen – oder droht der große Flop?

Ein deutscher Supermarkt auf Mallorca mit deutschen Produkten für die Deutschen auf Mallorca, die die Heimat noch schmecken wollen, das ist das Erfolgsmodell von Heiko und Petra Seitz. Was als kleine Idee begann, ist eine feste Institution auf der Insel.

Tochter Chiara geht mit 18 Jahren andere Wege. Sie wird Geschäftsführerin im neuen Elektroscooterverleih von Jörg Opdenplatz. Als größte Herausforderung entpuppt sich allerdings nicht der Kundenfang, sondern Besitzer Jörg. Er will sich von seiner jungen Geschäftsführerin nichts vorschreiben lassen ...