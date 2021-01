Weitere Demonstration auf Mallorca geplant

Auf Mallorca könnte es am Samstag, 30. Januar, erneut zu einer großen Demonstration gegen die Corona-Restriktionen kommen. Das kündigte die Plattform "Resistencia balear" an, die auch für die beiden Protestaktionen in Palma in den vergangenen beiden Wochen verantwortlich war.

Die Gruppierung fordert von der Balearen-Regierung innerhalb von 48 Stunden, also bis Dienstag, 26. Januar, Ort, Tag und Zeit für einen Verhandlungstisch festzulegen, an dem die Verwaltung und der private Sektor sich darüber austauschen können, wie es mit den Restriktionen weitergeht und welche Notfallmaßnahmen für die Betroffenen ergriffen werden können. "Resistencia balear" fordert zudem, dass dieses Treffen live übertragen wird, damit die Gesellschaft daran teilhaben kann.

Wenn die Forderungen nicht erfüllt werden, soll am Samstag ab 11 Uhr wieder in Palma demonstriert werden.

Am Freitag war es in der Balearen-Hauptstadt bei sehr stürmischem Wetter zu einem genehmigten Autokorso mit rund 800 Fahrzeugen gekommen, außerdem protestierten rund 1000 Menschen mit einem nicht genehmigten Fußmarsch gegen die Corona-Maßnahmen und hier vor allem gegen die Schließung der gastronomischen Betriebe. Am Dienstag der Vorwoche waren bereits rund 4000 Protestler auf die Straße gegangen.